Real I.S. und Immobel geben Closing für „INFINITY WORKING & SHOPPING SA“ in Luxemburg bekannt

Luxemburg: Die Real I.S. AG hat mit der IMMOBEL Holding Luxembourg Sarl das Closing für die Mixed-Use-Immobilie „Infinity Working & Shopping“ in der Rue du Fort Niedergrünewald/Ecke Avenue John F. Kennedy in Luxemburg bekannt gegeben. Mit dem Closing hat die Real I.S. alle Anteile an der Gesellschaft „INFINITY WORKING & SHOPPING SA“ für eine deutsche Versicherung erworben, die damit alleiniger Eigentümer des Objekts wird.

Durch die Lage am Eingang zum Kirchberg-Plateau steht die Büro- und Einzelhandelsimmobilie mit circa 6.800 qm Büro- und 6.500 qm Einzelhandelsfläche in direkter Nachbarschaft zu kulturellen Stätten, Hotels und den zentralen europäischen Regierungsinstitutionen. Ankermieter sind die weltweit tätige Rechtsanwaltskanzlei Allen & Overy sowie der Lebensmittelhändler Delhaize. Darüber hinaus sind in dem Komplex 21 Geschäfte angesiedelt. Die Real I.S. AG wurde rechtlich von Loyens & Loeff in Belgien sowie Roever Broenner Susat Mazars in Berlin und technisch von Drees & Sommer in Luxemburg beraten.