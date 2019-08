Startseite > News > Real I.S. veräußert erfolgreich Büroimmobilie Taubenstraße 7-9 in Berlin

Real I.S. veräußert erfolgreich Büroimmobilie Taubenstraße 7-9 in Berlin

Berlin: Die Real I.S. AG hat den Verkauf einer Büroimmobilie in der Taubenstraße 7-9 in Mitte im Auftrag des „Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Berlin Taubenstraße KG“ an eine Objektgesellschaft der DIC Asset AG unter aufschiebender Bedingung beurkundet. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang (BNL) ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Der Kaufpreis beträgt rund 111 Mio. Euro.

Das Bestandsgebäude aus den 1950er Jahren umfasst rund 10.100 qm Büro- und Lagerflächen auf neun Geschossen und wurde zwischen 2004 und 2005 kernsaniert sowie erweitert. Das Single-Tenant-Objekt im gefragten Teilmarkt Berlin-Mitte verfügt zudem über 38 Stellplätze und ist derzeit voll an ein Unternehmen aus dem Bankenwesen vermietet.

Die beteiligten Akteure wurden von der CBRE GmbH beraten.