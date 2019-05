Startseite > News > Real I.S. vermietet im Berliner „Forum Steglitz“ an HiSolutions

Berlin: Die Real I.S. AG hat circa 5.600 qm Bürofläche im „Forum Steglitz“ an das Unternehmen HiSolutions vermietet. Das Berliner Unternehmen ist eines der führenden Beratungshäuser für Security und IT-Management im deutschsprachigen Raum und wird seinen Sitz in die Schloßstraße 1 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf verlegen.

Nach der Unterzeichnung des ersten Büromietvertrags für das zweite Obergeschoss Ende 2018 konnte somit nun ein Großmieter für das gesamte dritte Obergeschoss des historischen Shopping-Centers gewonnen werden. Der ab 2020 geltende Mietvertrag ist auf einen Zeitraum von zehn Jahren angelegt. Damit sind zum jetzigen Stand bereits 65% der Büroflächen vorvermietet.

Die Umstrukturierung des Objekts mit der Real I.S. als Asset-Manager, der ACCUMULATA Real Estate als Development-Manager sowie der Unibail-Rodamco-Westfield als Center-Manager soll das „Forum Steglitz“ als Mixed-Use-Immobilie neu positionieren und der Berliner Schloßstraße einen Anziehungspunkt zurückgeben. Der Beginn der Umstrukturierung erfolgte bereits im Januar dieses Jahres, mit einer Fertigstellung wird 2020 gerechnet.

Insgesamt werden in dem 37.800 qm und 620 Pkw-Stellplätze umfassenden Objekt circa 11.200 qm Bürofläche im zweiten und dritten Obergeschoss entstehen.

Im Rahmen der Vermietung war Kasten-Mann und Cushman & Wakefield vermittelnd tätig