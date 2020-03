Realogis berät bei Mietvertragsabschlüssen in Krefeld und Neuss

Krefeld/Neuss: Auf Beratung und Vermittlung von Realogis haben die Lechner + Hayn Büroeinrichtungen GmbH & Co. KG und Messebau Thomas Cremer Mietverträge über insgesamt 1.500 qm Fläche zur Erweiterung ihrer Lagerflächen in der Metropolregion Düsseldorf gezeichnet.In Krefeld bezieht der Büroeinrichtungsverkäufer Lechner + Hayn im Neuenweg eine 630 qm umfassende Fläche mit guter Anbindung an die Autobahnen A57 und A44. Der Messebauer Thomas Cremer hat sich für ein Objekt in der Neusser Moselstraße entschieden, wo ihm 650 qm Hallen- und 290 qm Mezzanine-Fläche zur Verfügung stehen. Entscheidend war die gute Anbindung an das Autobahnkreuz „Neuss-West“ (A57/A46).