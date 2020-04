Realogis berät Lebensmittelhändler und Kölner Logistiker bei Mietverträgen mit 24-Stunden-Nutzung

Dortmund: Realogis hat den hessischen Bio-Großhändler Phönix und die Deußen Logistik GmbH beim Abschluss von Mietverträgen mit knapp 4.500 qm Fläche in Dortmund Marten beraten. Beide Nutzer werden die Immobilie eines privaten Investors noch im zweiten Quartal 2020 beziehen. Mit diesen zwei Vertragsabschlüssen ist der insgesamt 11.300 qm Logistik- und 880 qm Bürofläche umfassende Immobilienkomplex vollvermietet, berichtet die Realogis Immobilien Düsseldorf GmbH. Das Objekt ist in drei Baubschnitte unterteilt und wurde auf einer Grundstücksfläche von 35.000 qm im Jahr 1974 teilfertiggestellt und sukzessive bis ins Jahr 2000 erweitert. Der Bio-Vollsortimenter Phönix nutzt den Standort in unmittelbarer Nähe zu den Autobahnen A40 und A45 für die Lebensmittel-Logistik. Die Deußen Logistik GmbH zieht von Bochum ins Dortmunder Gewerbegebiet Marten und benötigt den neuen Standort für den Umschlag, die Lagerung und Kommissionierung von Non-Food-Artikeln, Elektroklein- und Großgeräten sowie Produkte für den Heizungs- und Sanitärbedarf.