Realogis berät Titanium Industries International bei Standorterweiterung

Meerbusch: Titanium Industries International – einer der weltweit führenden Händler von Spezialmetallen für die Luft- und Raumfahrt-, Medizin-, Industrie- sowie Öl- und Gasmärkte – erweitert seinen Standort in Deutschland. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis bezieht das Tochterunternehmen der 1972 gegründeten Titanium Industries, Inc. (Hauptsitz: Rockaway, New York) eine repräsentative Solitär-Liegenschaft in Meerbusch.Die Immobilie eines privaten Investors im Gewerbegebiet In der Loh in Meerbusch Lank-Latum bietet Titanium Industries ca. 900 qm Hallenfläche mit direktem Zugang zu einem ca. 200 qm umfassenden Büro.