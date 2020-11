Ingolstadt: Realogis hat die Rudolph Logistik Gruppe bei einem weiteren langfristigen Standort beraten. Danach bezieht der Logistiker im Marktgebiet Ingolstadt ein Solitärobjekt mit ca. 18.590 qm Hallenfläche und ca. 933 qm Bürofläche.

Die in den 2000er Jahren von Prologis erbaute Logistikimmobilie befindet sich in der Raffineriestraße 120 in Neustadt an der Donau.