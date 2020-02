Startseite > News > REC Solar mietet Flächen in der Neuen Balan

REC Solar mietet Flächen in der Neuen Balan

München: Die REC Group wird Ihre EMEA Zentrale im Frühjahr 2021 in die “Neue Balan” verlegen. Das 1996 in Norwegen gegründete Unternehmen mit weltweit rund 2.000 Mitarbeitern hat um die 1.000 qm Bürofläche im Haus 27 an der Balanstraße 73 angemietet – einem spektakulären Neubau mit 30.000 qm Mietfläche nach dem Vorbild der legendären FIAT-Fabrik in Turin Lingotto.

Vermieter der Liegenschaft ist die Allgemeine Südboden Grundbesitz AG. Der Mietvertrag wurde durch E.T. MYER Immobilien vermittelt.