redos und Union Investment legen „Redos Einzelhandel Deutschland III“ auf

Hamburg: Die redos Gruppe hat mit Union Investment den offenen Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland III“ aufgelegt. Der Fonds investiert ausschließlich in Deutschland in wertstabile Fachmarktzentren und fachmarktorientierte Einkaufszentren mit wirtschaftlichem Entwicklungspotenzial. Er richtet sich an professionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Das Zielvolumen umfasst mindestens 1 Mrd. Euro. Erste Eigenkapitalzusagen im dreistelligen Millionenbereich von diversen institutionellen Anlegern sind bereits gesichert. Der Spezial-AIF ist offen für weiteres Investorenkapital.

Der neue Fonds setzt die erfolgreiche Serie der von auf fachmarktorientierte Einkaufszentren fokussierten Spezial-AIFs fort, die redos gemeinsam mit Union Investment Mitte 2014 gestartet hatte. Mit der Auflage des neuen Vehikels weiten beide Partner das Zielvolumen der gemeinsamen Fonds auf 2,8 Mrd. Euro aus. Genau wie bei den beiden Vorgängervehikeln hat Union Investment im Rahmen der Kooperation in ihrem breiten institutionellen Anlegernetzwerk auch für den neuen Spezial-AIF das Eigenkapital akquiriert und übernimmt als KVG die Administration des Fonds. redos verantwortet wesentliche Bereiche des Fonds-, Asset- und Transaktionsmanagements.

Ein erstes Objekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 48.000 qm und einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 100 Mio. Euro konnte bereits gesichert werden.

Der Fonds wurde 2017 aufgelegt und ist bei einem Zielvolumen von 1,2 Mrd. Euro aktuell zu 948,5 Mio. Euro investiert.