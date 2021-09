Remax Germany eröffnet 22 Büros seit Jahresbeginn

Leinfelden-Echterdingen: Das Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany hat seit Jahresbeginn 22 Büros eröffnet und ist damit aktuell an 206 Standorten in allen deutschen Bundesländern vertreten.

Für die verbleibenden Monate des laufenden Jahres geht Remax Germany von einem weiteren Standort- und Maklerwachstum aus. Von den 22 neuen Büros befinden sich sieben in Baden-Württemberg, jeweils vier in Bayern und Nordrhein-Westfalen, jeweils zwei in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sowie jeweils ein Büro im Saarland, in Berlin und in Bremen.