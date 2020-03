RLI Investors expandiert nach Berlin

Berlin: RLI Investors erweitert seine Präsenz innerhalb Deutschlands und wird noch in diesem Monat eine weitere Dependance in der Bundeshauptstadt Berlin eröffnen. In Zukunft wird das europaweite Asset Management von zwei Standorten in Deutschland aus koordiniert. Die Berliner Niederlassung wird direkt von der in der Hauptstadt beheimateten Geschäftsführerin Katrin Poos geleitet, die auch weiterhin die Gesamtverantwortung des Asset Managements innehat.