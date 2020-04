RLI Investors vermietet 36.700 Quadratmeter am Stück

Melle : RLI Investors (RLI) hat eine Logistikimmobilie mit 36.700 qm Mietfläche langfristig an die NOSTA Logistics GmbH vermietet. Das Unternehmen wird die Flächen ab Juli 2020 beziehen. NOSTA Logistics GmbH hatte sich das Objekt bereits im November letzten Jahres, vor Ablauf des noch bestehenden Mietvertrags mit BLG Logistics, gesichert. Bei dem zukünftigen Mieter handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der NOSTA Group, einem inhabergeführten Familienunternehmen, das seit 40 Jahren in der Logistikbranche als Full-Service-Logistiker international agiert. Der Unternehmenssitz befindet sich in Osnabrück, unweit der Logistikimmobilie in Melle. RLI hat die im Jahr 2000 errichtete Liegenschaft vor knapp einem Jahr für den offenen Logistikimmobilien-Spezial-AIF „RLI Logistics Fund – Germany II“ erworben.