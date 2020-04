Robert C. Spies erzielt Vollvermietung in der Europaallee 12

Bremen: Tavan Tiefbau GmbH & Co. KG mietet eine Hallenfläche in der Europaallee 12 im Stadtteil Hemelingen. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 635 qm – davon entfallen rund 330 qm auf die Hallenfläche, rund 260 qm auf die Bürofläche und rund 45 qm auf die Werkstatt. Vermieter ist eine Bremer Grundstücksgesellschaft. Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG war beratend und vermittelnd tätig.