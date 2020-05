Robert C. Spies vermittelt Bürofläche im Technologiepark

Bremen: Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat insgesamt rund 1.800 qm Bürofläche Am Fallturm 9 an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. vermittelt. Die Bürofläche befindet sich in einem Rotklinkerbau im Technologiepark/Universität. Vermieter ist ein Unternehmen aus Groningen.