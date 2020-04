Robert C. Spies vermittelt Light Industrial-Immobilie

Bremen: Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine Light Industrial-Immobilie im Gewerbepark Allerkai 4 im Bremer Stadtteil Hemelingen vermittelt. Peper & Söhne haben das Areal in 2013 erworben und seitdem vollständig neu strukturiert und entwickelt. Die Mietfläche wird derzeit grundlegend von der Eigentümerseite renoviert. Die sehr hochwertige Produktionsliegenschaft verfügt über rund 710 qm Hallenfläche sowie rund 160 qm Büro- und Sozialflächen. Auch die Umbaumaßnahmen für die zukünftige Verkaufsfläche haben bereits begonnen. Die Eröffnung ist gegenwärtig für Juli angesetzt. Neuer Mieter ist die Hellmut Springer GmbH & Co. KG, ein Großhändler für Autoteile, Werkstattausrüstung, Industrietechnik und IT. Vermieter der Liegenschaft ist die Grundstücksgesellschaft Allerkai GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Peper & Söhne Gruppe.