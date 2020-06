Rock Capital Group erwirbt Ammerthalhöfe in Kirchheim bei München von HANSAINVEST Real Assets

Kirchheim: Rock Capital Group hat gemeinsam mit einem befreundeten Family Office in einem strukturierten Bieterverfahren den Gewerbepark Ammerthalhöfe in der Ammerthalstraße 7 – 27 von der HANSAINVEST Real Assets erworben. Die Liegenschaft aus dem Jahr 1989 liegt im Münchener Osten im Gewerbegebiet Kirchheim-Heimstetten. Die Ammerthalhöfe umfassen ca. 21.000 qm Büro-, Hallen- und Lagerflächen sowie ca. 320 Stellplätze auf einem Grundstück von ca. 26.000 qm Namhafte Mieter in den Ammerthalhöfen sind u.a. Creabis, LafoSan, IBO, Neimcke, Raumweltenheiss, YAMAICHI Electronics sowie Yamazaki Mazak Deutschland. Es stehen derzeit noch ca. 6.000 qm an Büro-, Labor- und Lagerflächen im Objekt zur Vermietung zur Verfügung.

Die Rock Capital Group wurde bei der Transaktion von Ashurst LLP, Hermann & Kollegen München sowie Wagensonner Rechtsanwälte München juristisch beraten. Auf Verkäuferseite waren Zenk Rechtsanwälte beratend tätig. Das internationale Immobilienberatungsunternehmen Colliers International Deutschland betreute für den Verkäufer das strukturierte Bieterverfahren und den Transaktionsprozess