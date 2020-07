Rock Capital Group startet mit Verkauf von Büroeinheiten im Kunstblock in München

München: Rock Capital Group startet mit dem Verkauf von Büroeinheiten in dem bekannten Wohn- und Geschäftshaus Kunstblock in der Ottostraße 3+5 in bester Innenstadtlage. Es handelt sich um einen solitären Bau aus der Postmoderne mit insgesamt ca. 11.000 qm Büro-, Laden- und Wohnflächen in exklusivster Lage der Münchner Innenstadt unweit des Lenbachplatzes, umrahmt von einem Straßendreieck bestehend aus Otto-, Karl- und Barer Straße.

Die Rock Capital Group bietet zum Verkauf insgesamt 11 Büroeinheiten zzgl. Tiefgaragenstellplätze zum Selbstbezug oder zur Kapitalanlage mit insgesamt ca. 2.500 qm Fläche an. Verfügbar sind Einheiten ab 107 qm, die bis max. 1.150 qm (auf einer Etage) zusammengelegt werden können. Das besondere hierbei ist, dass es sich um Büroteileigentumseinheiten innerhalb einer WEG handelt die einzeln erworben werden können. Der Verkauf erfolgt direkt über die Rock Capital Group und über ausgewählte Vertriebspartner.