Rödl & Partner berät EHRMANN beim Kauf des Park-Hotels Egerner Höfe in Rottach-Egern

Rottach-Egern: Rödl & Partner hat die bayerische Familienmolkerei EHRMANN beim Erwerb des Park-Hotels Egerner Höfe in Rottach-Egern am Tegernsee beraten. EHRMANN erwirbt den Hotelbetrieb und die Liegenschaften des Park-Hotels von der örtlichen Unternehmensgruppe Graf von Moltke. Das Bundeskartellamt muss dem Erwerb noch zustimmen. Das individuelle und familiengeführte Premium-Hotel Egerner Höfe ist eines der führenden Häuser im Tegernseer Tal. Die Anlage verfügt über insgesamt 115 Suiten und Zimmer. Das Hotel gehört dem international bekannten Hotelverbund Relais & Châteaux an.