Rohrer Immobilien: Wohnanlage in Traum-Lage von München-Au verkauft

München: Rohrer Immobilien hat die Transaktion einer Wohnanlage in Traum-Lage von München-Au für eine Privat-Eigentümerin und ebenso für die Käuferin begleitet. Dabei handelt es sich um drei Mehrfamilienhäuser und zwei Gewerbeeinheiten mit insgesamt 1.750 qm voll vermieteter Fläche auf einer Grundstücksgröße von 1.500 qm. Die Mehrfamilienhäuser wurden in den 1930er bis 1950er Jahren erbaut und befinden sich in einem Erhaltungssatzungsgebiet mit städtischem Vorkaufsrecht, so dass der Käufer verpflichtet war, die neue Abwendungserklärung zu unterzeichnen. Diese wurde während des langen Verkaufsprozesses zweimal verschärft, wodurch eine Wertminderung von 15 bis 20% zu verzeichnen war. Durch die dynamische Marktentwicklung und eine gezielte, sehr diskrete Käuferansprache konnte das jedoch ausgeglichen werden.