RQI Immobilien AG setzt deutschlandweites Roll-out mit Niederlassung in der Metropolregion Nürnberg um

Wiesbaden: Die RQI Immobilien AG setzt seinen deutschlandweiten Roll-out mit der Eröffnung einer Niederlassung in der Metropolregion Nürnberg für Süddeutschland weiter konsequent um. Die Gesellschaft schließt damit ihre bundesweite Abdeckung in ganz Deutschland wie geplant ab und verfügt seit Anfang dieses Monats nun neben dem Hauptsitz in Wiesbaden, der die Region West betreut und der Dependance in Berlin für den Bereich Nord und Ost über drei Niederlassungen.

Das Büro für Süddeutschland des Value-Add-Investors befindet sich im Großraum Erlangen im Regierungsbezirk Mittelfranken. Eine neue Standortleitung wird zu Beginn des Jahres 2025 die Arbeit vor Ort aufnehmen. Vom Standort in der Metropolregion Nürnberg aus werden die bereits umgesetzten Ankäufe in Mannheim und Schwetzingen betreut sowie mehrere derzeit im Ankauf befindliche Projekte in der Region.