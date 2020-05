RUHR REAL vermittelt 1.445 Quadratmeter Bürofläche an Rotthege & Wassermann Rechtsanwälte und Steuerberater

Essen: Das Essener Maklerunternehmen RUHR REAL GmbH hat erfolgreich 1.445 qm Bürofläche in der Alfredstraße an die Rotthege & Wassermann Rechtsanwälte vermittelt. Die führende mittelständische Wirtschaftskanzlei in der Region Rhein und Ruhr war auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten für eine Flächenerweiterung am Essener Standort. Angemietet haben die Anwälte das Staffelgeschoss mit Dachterrasse und Blick über Essen. Der Eigentümer wurde im Rahmen eines exklusiven Mandats von der Firma Cubion Immobilien AG aus Mülheim an der Ruhr beraten.