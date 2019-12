Startseite > News > RYSTA schließt Seed-Investmentrunde erfolgreich ab

RYSTA schließt Seed-Investmentrunde erfolgreich ab

Berlin: Mehrere erfahrene Proptech-Investoren haben einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag in das weitere Wachstum der RYSTA GmbH mit Sitz in Berlin investiert. Das 2016 gegründete Proptech-Unternehmen fokussiert sich darauf, mit einer Plattform für die Echtzeit-Daten-Analyse von Immobilien und Bauprojekten gesundes Raumklima und Energieeffizienz in Einklang zu bringen sowie Baustellen online zu bringen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Angebot für Indoor und Outdoor Datenanalyse nicht nur mehr und mehr Kunden gewinnen, sondern auch mehrere renommierte Seed-Investoren von RYSTA überzeugen konnten. Gutes Raumklima und ein Schutz der Assets vor Schäden wie Schimmel können heute mit Sensorik und Datenanalyse erreicht werden“, sagt Julia Gebert, Gründerin und CEO von RYSTA. „Aus dem Markt heraus hat sich dann der Wunsch nach Sensorik und Datenanalyse für Baustellen ergeben, dem wir natürlich gern nachgekommen sind. Wir freuen uns, auch mit unserer für Baustellen geeigneten Lösung relevante Probleme zu lösen. Ein reibungsloser Bauablauf und die Erhaltung von Immobilien-Assets sind aktuell wichtiger denn je.”

Neben Proptech Business Angels aus Deutschland, die für Colliers bzw. eine Baustellen-Sicherheitsfirma tätig sind, Jan Bettink, FRICS, und Maya Miteva, gehören auch ein Privatinvestoren-Fonds aus den USA sowie die zur University of Nevada gehörende Nevada Research and Innovation Corporation zu den Investoren.

“Wir sind begeistert von der vielseitigen IoT-Lösung, mit welcher das RYSTA Team für Bestandshalter und Projektentwickler Werte sichert und Effizienzgewinne hebt. Entsprechend motiviert sind wir, das Unternehmen in der weiteren Wachstumsphase aktiv zu unterstützen.” sagt Prof. Dr. Ing. Claudia Nagel, CEO der High Rise Ventures GmbH.

„Baustellen sind einer der letzten Orte, die noch offline sind. Das wollen wir ändern und Bauprozesse sicherer, schneller und besser gestalten. Die Datenanalyse von RYSTA bietet eine tiefe Wertschöpfung, automatisiert zeit- und kostenintensive Prozesse und fördert rechtzeitige und richtige Entscheidungen. Neben einem Wettbewerber aus den USA und einem aus Israel sind wir mit dieser zweiten Lösung First-Mover in einem immens großen Markt“ sagt Julia Gebert. „RYSTA löst signifikante Probleme unserer Branche. Die Technologie in Kombination mit dem erfahrenen Gründerteam hat mich überzeugt“ sagt der Düsseldorfer Immobilien-Unternehmer und Business Angel der Runde Richard A. Schmitz.

Mit der investierten Summe beabsichtigt RYSTA, die Produkte weiterzuentwickeln sowie Team und Marktpräsenz zu verstärken.