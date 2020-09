Sarah Červinka verstärkt Knight Frank München als Managing Partner

München : Knight Frank gewinnt Sarah Červinka als Partnerin und neue Geschäftsführerin für sein Münchner Büro. Ab dem 1. September 2020 übernimmt sie als Managing Partner die Leitung des gesamten Standortes sowie den Bereich Investments. Sarah Červinka kommt von Jones Lang LaSalle. Sie leitete das Office-Investment-Team in Hamburg, mit dem Schwerpunkt Betreuung von nationalen und internationalen Großkunden, insbesondere bei Großtransaktionen ab einem Volumen von 100 Millionen Euro. In ihrer neuen Funktion wird Sarah Červinka an Andrew Sim, Head of Global Capital Markets und Europachef von Knight Frank berichten.