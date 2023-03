Sassenscheidt übernimmt 7.649 qm Henkel-Grundstück für neuen Holzhybrid-Bürokomplex „ONE17“

Düsseldorf: Die Sassenscheidt Gruppe übernimmt von der Henkel AG & Co. KGaA das 7.649 qm große Grundstück an der Ecke Bonner Str./Niederrheider Str. in Düsseldorf-Holthausen. Sassenscheidt lässt hier mit dem „ONE17“ ab 2024 einen modernen 20.000 qm großen Bürokomplex in Holzhybridbauweise mit Dachbegrünungen und Photovoltaikanlagen entstehen. Nach Fertigstellung soll das siebenstöckige ONE17 sowohl Startups als auch etablierten Unternehmen Raum für flexible Eigennutzung und Co-Working-Flächen bieten. Als Finanzierungspartner ist ein durch die HanseMerkur Grundvermögen AG initiierter Finanzierungsfonds beteiligt.

Die Kanzlei Walch Rittberg Nagel beriet Sassenscheidt.