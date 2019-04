Startseite > News > Savills IM erwirbt Grade A-Distributionszentrum in Paris von Barings

Paris: Savills Investment Management hat für den von ihm gemanagten pan-europäischen Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2) ein neu errichtetes Grade A-Distributionszentrum im Großraum Paris erworben. Das Objekt wurde im Auftrag institutioneller Investoren von Barings erworben.

Das Distributionszentrum liegt in Le Coudray-Montceaux am Stadtrand von Paris. Es verfügt über insgesamt rund 30.420 qm Mietfläche und ist langfristig an einen renommierten Logistikdienstleister vermietet.

Savills IM wurde von Allez & Associés, De Pardieu Brocas Maffei und Drees & Sommer beraten. Barings wurde von Oudot & Associés und BNP Paribas Real Estate beraten.