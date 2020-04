Savills IM erwirbt neu errichtetes Distributionszentrum in den Niederlanden

Den Hoorn/NL : Savills Investment Management (Savills IM) hat für den Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2) ein neu errichtetes Distributionszentrum. Verkäufer ist ein niederländischer Projektentwickler. Das Portfolio des ELF 2 wächst damit auf 24 Objekte in 6 Ländern, bei einem Volumen von gut 700 Millionen Euro. Savills IM wurde unter anderem von Drees & Sommer und Dentons beraten, der Verkäufer von TLF Real Estate und CMS. Das moderne Distributionszentrum wurde kürzlich fertiggestellt und umfasst eine Mietfläche von rund 30.150 qm. Diese sind vollständig und langfristig an ein international tätiges Unternehmen im Bereich Verpackung vermietet. Das Objekt liegt in der Metropolregion Randstad inmitten des neu entwickelten Gewerbegebiets Harnaschpolder direkt an der Autobahn A4.