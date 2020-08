Savills IM: „Lister Dreieck“ in Hannover erhält DGNB-Zertifikat in Platin

Hannover : Die von Savills Investment Management verwaltete Büroimmobilie „Lister Dreieck“ in direkter Nähe zum Hauptbahnhof erzielte die höchste Zertifizierung in Platin von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.. Das moderne Bürogebäude mit 18.800 qm Mietfläche auf neun Geschossen ist vollständig und langfristig an die Deutsche Bahn vermietet. Das Objekt übernahm Savills IM im April 2019 vom Entwickler KÖLBL KRUSE für den Club Deal-Spezialfonds „Savills IM Real Invest 1“.