Hodenhagen: SCHEWE Immobilien hat das 36.500 qm große Logistikprojekt im Gewerbegebiet Hodenhagen Nord fertiggestellt und an den langfristigen Mieter Kühne+Nagel übergeben.

Die Immobilie ist in zentraler Lage am Walsroder Dreieck zwischen Hannover, Bremen und Hamburg gelegen und umfasst rd. 31.000 qm Lager-, 4.400 qm Mezzanine- und 1.100 qm Büroflächen. Die Halle wurde in drei Einheiten aufgeteilt und verfügt über 30 Überladebrücken, drei Jumbobrücken und drei ebenerdige Rampen.