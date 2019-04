Startseite > News > Sebastian Steinert übernimmt Leitung der NRW-Niederlassung von Silverton

Sebastian Steinert übernimmt Leitung der NRW-Niederlassung von Silverton

Essen : Der 37-jährige Wirtschaftsingenieur (FH) und Immobilienökonom (IRE|BS) Sebastian Steinert leitet ab sofort die neu eröffnete Niederlassung NRW der in Frankfurt ansässigen Silverton-Gruppe (Silverton). Sebastian Steinert berichtet direkt an die Geschäftsführung und erhält Prokura. Fachlich wird er eng mit dem Asset-Management-Team unter der Führung von Thorsten Leischke, Head of Real Estate Asset Management, zusammenarbeiten.

Vor seinem Wechsel zu Silverton war Sebastian Steinert Teil des Führungsteams des Bereichs Commercial Asset Management von JLL und hier zuletzt als Team Leader und Prokurist im Düsseldorfer Büro tätig.