SEGRO vermietet 2.000 Quadratmeter im SEGRO Park Sachsenheim an Peloton

Sachsenheim: SEGRO hat 2.000 qm in seinem SEGRO Park Sachsenheim an Peloton vermietet. Peloton wird die Flächen ab dem vierten Quartal 2020 für die Lagerung, den Umschlag, die Montage und die Wartung von Fitnessgeräten nutzen. Der SEGRO Park Sachsenheim befindet sich in der Breuninger Straße 10 und liegt verkehrsgünstig unweit der Bundesautobahn A 81 bei Stuttgart.

Das Stuttgart-Team des Immobilienberater Colliers war bei der Vermietung beratend tätig.