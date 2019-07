Startseite > News > SEGRO vermietet 4.600 Quadratmeter im SEGRO CityPark Düsseldorf

Düsseldorf: SEGRO hat in seinem SEGRO CityPark Düsseldorf zwei neue Vermietungen erzielt. So erweitert der Bestandsmieter McCann Erickson GmbH, eine internationale Kreativagentur, seine Flächen um 3.000 qm Hallenfläche in der letzten Ausbauphase sowie um knapp 700 qm in einem Büro-Cube.

Zudem hat die Steinle Industriepumpen GmbH gut 900 qm in der vierten Ausbauphase angemietet. Allein durch diese Anmietung werden mehr als 20 neue Arbeitsplätze entstehen.

Mit der Fertigstellung der noch im Bau befindlichen Flächen wird SEGRO die Revitalisierung des rund zehn Hektar großen ehemaligen Geländes des weltbekannten Stahlbauunternehmens „Hein, Lehmann & Co“ als Gewerbepark mit städtischen Lager-, Produktions- und Freizeitflächen erfolgreich abschließen. Insgesamt verfügt der innerstädtische Gewerbepark zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und der Automeile Höherweg über mehr als 50.000 qm Mietfläche. Nach den jüngsten Anmietungen stehen noch rund 13.000 qm in den zwei neuen Gebäuden zur Verfügung.

Nutzer des Parks sind neben SEGRO, das dort seine Nordeuropazentrale hat, unter anderem DHL, der Hersteller von Maschinenelementen THK, der Elektrogroßhändler Sonepar, das Innovation-Center für 3D-Druck von EOS, der Trampolinpark Airhop die Boulderhalle Superblock und weitere Mieter.