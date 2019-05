Startseite > News > SEGRO vermietet 5.000 Quadratmeter an CSafe im SEGRO Park Amsterdam Airport

SEGRO vermietet 5.000 Quadratmeter an CSafe im SEGRO Park Amsterdam Airport

Amsterdam: SEGRO hat in seinem SEGRO Park Amsterdam Airport (SPAA) 5.000 qm Lager- und Logistikfläche an CSafe vermietet, einen führenden Anbieter temperaturkontrollierten Verpackungen für den sicheren Transport von pharmazeutischen Produkten. CSAFE will die neue Niederlassung als europäisches Servicezentrum für die Benelux-Region nutzen.

Die nun angemieteten Flächen befinden sich im zweiten Bauabschnitt des SPAA, der Ende 2018 fertiggestellt und mit dem Status BREEAM Excellent ausgezeichnet wurde. Von sechs Einheiten sind zwei bereits an DHL vermietet und eine an API Netherlands. 2019 soll der SPAA weiter ausgebaut werden, es wurde bereits mit dem Bau von zwei neuen Distributionszentren mit zusammen 20.000 qm begonnen.

CBRE, JLL und Stibbe waren bei der Vermietung beratend tätig.