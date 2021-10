Sonae Sierra legt deutschen LEH-Fonds auf und erwirbt 5 Supermärkte

Düsseldorf: Sonae Sierra hat mit der Schaffung des Sierra German Food Retail Income Fund I die Auflage eines neuen offenen Spezial-AIF in Deutschland bekanntgegeben. Dieser Spezial-AIF investiert schwerpunktmäßig in den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und richtet sich an institutionelle Investoren. Der Fonds hat ein Zielvolumen von mindestens 200 Mio. Euro.

Der neue Sierra German Food Retail Income Fund I startet mit fünf Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels, die insgesamt eine Fläche von etwa 6.500 qm Mietfläche aufweisen und von deutschen Lebensmittelmarken wie Aldi, Rewe und Netto betrieben werden.