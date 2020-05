Sontowski & Partner baut mit Maximilian Gräßel Aktivitäten in Norddeutschland aus

Nürnberg: Maximilian Gräßel ist seit dem ersten Mai als Projektentwickler für die S&P Commercial Development GmbH, eine Beteiligung der Sontowski & Partner Group, tätig und soll die Expansion des Unternehmens in Norddeutschland unterstützen. Der 30-Jährige hat ein Büro in der Hansestadt bezogen und betreut in seiner Funktion unter anderem die Entwicklung des „the niu Bricks“ und des NOVUM Hospitality Headquarters in Hamburg. Darüber hinaus wird er künftig für die selektive Auswahl geeigneter Projekte im norddeutschen Raum verantwortlich sein. Maximilian Gräßel wechselt vom Mezzanine-Kapital-Spezialisten Pegasus Capital Partners zur S&P Commercial Development. Bei Pegasus arbeitete er seit 2018 als Assistent der Geschäftsführung und Projektmanager und betreute hier bereits Objekte in Norddeutschland. Der Betriebswirt (M. Sc.) hatte zuvor schon als Werkstudent Erfahrungen bei Sontowski & Partner gesammelt.