Sontowski & Partner schließt Mietvertrag mit NOVUM Hospitality

Nürnberg: Die S&P Office Development GmbH, eine Tochter der Sontowski & Partner Group aus Erlangen, hat mit der NOVUM Hospitality einen langfristigen Mietvertrag im Nürnberger Großprojekt „Seetor City Campus“ geschlossen. Das Unternehmen wird ein Hotel der Marke „the niu“ mit 280 Betten in dem gemischt genutzten Quartier betreiben. Die Fertigstellung des Areals an der Ostendstraße und Dr.-Gustav-Heinemann-Straße ist für 2022 vorgesehen. Das künftige „the niu Bling“ wird auf rund 6.100 qm Bruttogrundfläche Platz für 144 Zimmer im Midscale-Segment bieten.

Das Hotel wird Teil des 25.000 qm umfassenden Gewerberiegels sein, der das Quartier südwestlich einrahmt und in sehr guter Sichtlage entsteht. Hier sind zudem Flächen für Einzelhandel, Praxen, Gastronomie, Dienstleistung und Büro vorgesehen. Im rückwärtigen Bereich des Seetor City Campus entstehen rund 300 Wohnungen und der Seetor-Park mit ca. 7.400 qm aufwendig gestalteten Grün- und Freiflächen.