Sontowski & Partner vermietet erneut im Seetor City Campus

Nürnberg: Die Sontowski & Partner Group hat eine weitere großflächige Bürofläche im Nürnberger Seetor City Campus vermietet. Regus wird in der fränkischen Metropole auf über 2.000 qm sein fünftes Coworking-Office eröffnen. Damit sind bereits vor Baubeginn über 50% der rund 25.000 qm Gewerbeflächen vermietet. Vermittler war der Savills Landlord Services.

Insgesamt werden auf dem Areal an der Ostendstraße ca. 300 Wohnungen und rund 25.000 qm Gewerbefläche mit einem Hotel, Büroräumen, Einzelhandel und Dienstleistungsangeboten realisiert. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzteversorgung und Gastronomie als Teile des Quartiers schaffen ein unmittelbares Angebot für die Bewohner und entlasten damit nicht zuletzt die städtischen Verkehrswege. Als besonderes Plus kommen zudem der Seetor City Park mit rund 7.400 qm gestalteter, öffentlicher Grünfläche und die unmittelbare Nähe zum Wöhrder See hinzu.

Der Seetor City Campus wird als Gemeinschaftsprojekt dreier starker Partner entwickelt. Die Sontowski & Partner Group hat die Quartiersentwicklung initiiert. Instone Real Estate wird die Realisierung der rund 200 frei finanzierten Wohnungen übernehmen. Die GBI Wohnungsbau übernimmt als Spezialist für diesen Bereich die Entwicklung von 97 geförderten Wohnungen. Die Fertigstellung des Gesamtquartiers ist im ersten Halbjahr 2023 geplant.