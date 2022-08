Spezial-AIF von Immac in der Platzierung

Hamburg: Mit dem „Immac Sozialimmobilien 117. Renditefonds“ befindet sich weiterer Spezial-AIF der Immac und der zur Gruppe gehörenden Kapitalverwaltungsgesellschaft HKA Hanseatische Kapitalverwaltung im Vertrieb. Der Fonds richtet sich an semiprofessionelle und professionelle Anleger. Das Emissionsvolumen beträgt 3,2 Mio. Euro, die Mindestbeteiligung 200.000 Euro (jeweils zuzüglich Agio von bis zu 5%).

Anleger investieren mit dem „Immac Sozialimmobilien 117. Renditefonds“ in eine bestehende Wohnanlage für betreutes Wohnen/Seniorenwohnen in Halle (Saale). Die Fondsgesellschaft hat einen langfristigen Pachtvertrag über 20 Jahre abgeschlossen (Beginn: 1.1.2022).

Anfangs sollen prognosegemäß 3,4% per annum monatlich, beginnend ab dem 1. April 2022, an die Anleger ausgeschüttet werden. Nach 14 Jahren und acht Monaten sind der Verkauf des Anlageobjektes und die Liquidation der Fondsgesellschaft vorgesehen. In der Produktinformation wird ein durchschnittlicher Gesamtwertzuwachs vor Steuern in Höhe von 4,9% per annum prognostiziert.