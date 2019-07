Startseite > News > SSN Group: Neue Geschäftsführung bei SSN Development

SSN Group: Neue Geschäftsführung bei SSN Development

Düsseldorf: Die SSN Development GmbH & Co. KG stellt zum 01. Juli 2019 die Geschäftsführung neu auf. Jörg Kesting, bisher Mitglied der Geschäftsführung der SSN Development übernimmt zum 1. Juli 2019 das Amt des Geschäftsführers. Ergänzt wird die Geschäftsführung durch Matthias Tripp, der als kaufmännischer Geschäftsführer Anfang Juli seine Tätigkeit aufgenommen hat.

Als weiteren Neuzugang begrüßt die SSN Development GmbH & Co. KG zum 1. August 2019 Thomas K. Fründt in Düsseldorf. Thomas Fründt war bislang Niederlassungsleiter am Standort Hamburg bei der CG Gruppe AG. Dort hat er bereits in Doppelfunktion die Hamburger Projekte der SSN Group begleitet. Diesen Aufgabenbereich wird er zukünftig deutschlandweit als Prokurist und Head of Development auf alle Projekte ausweiten.