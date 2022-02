Stadt übergibt Baugenehmigung an Levi Strauss & Co und Delta Development Group

Dorsten: Der Bau eines neuen Distributionszentrums für Levi Strauss & Co. im Industriepark Große Heide hat eine wichtige Hürde genommen: Am 8. Februar übergaben Bürgermeister Tobias Stockhoff, Technischer Beigeordneter Holger Lohse und WINDOR-Geschäftsführer Markus Funk im Dorstener Rathaus im Beisein von Michael Kalthoff, Finanzvorstand der RAG Aktiengesellschaft und Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien, mit seinem verantwortlichen Vertriebsmitarbeiter Christoph Happe die Baugenehmigung an Torsten Müller (Levi’s VP Distribution und Logistik und Geschäftsführer der Levi Strauss Suply Chain Services & Operations GmbH), Graham Truter (Levi’s Projektmanager) und Edwin Meijerink (Geschäftsführer der Delta Development Group).

Das Projekt „Levi Strauss & Co“ besitzt eine Grundfläche von 49 170 qm, erreicht Höhen bis zu 27 m und wird ein Volumen von 1,09 Mio. Kubikmetern haben. Das entspricht etwa tausend großen Einfamilienhäusern, berichtet sie.

Levi Strauss & Co. wird mit dem neuen Distributionszentrum in den kommenden Jahren bis zu 650 Arbeitsplätze schaffen