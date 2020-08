Stayery kommt 2023 nach Stuttgart

Stuttgart: Die expandierende Serviced-Apartment-Marke STAYERY eröffnet ihr erstes Haus in Süddeutschland. STAYERY hat einen Mietvertrag für das „Kienzle Areal“ mit 153 Einheiten in zentraler Lage an der Mercedesstraße 9 in Bad Cannstatt abgeschlossen. Damit hat Stayery nun neben den offenen Häusern in Berlin und Bielefeld weitere 500 Apartments an fünf Standorten in der Pipeline.

Der Stuttgarter Projektentwickler AAW Guse & Compagnie entwickelt gemeinsam mit dem Schweizer Investor und Asset Manager Lakeward Real Estate AG das Objekt mit rund 7.500 qm Bruttogrundfläche. Das neue STAYERY-Haus wird über Co-Working-Flächen, eine Lounge mit einem kleinen F&B Bereich, einen Games-Room, Waschraum, ein kleines Fitness-Studio sowie eine Dachterrasse verfügen. Daneben gibt es die gewohnten STAYERY-Serviceleistungen wie digitaler Check-In, besetzte Rezeption, kostenfreies WLAN, Apartment-Reinigung und Smart TV mit Screensharing sowie Sky. Die Gäste erwartet zudem mordernstes Design des Berliner Lifestyle-Architekten Studio Aisslinger.