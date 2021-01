Stenprop verkauft Fachmarktzentrum in Berlin an institutionellen Fonds der ILG Capital

Berlin : Stenprop, vertreten durch Montano Asset Management, verkauft das innerstädtische Fachmarktquartier Hermann Quartier in Neukölln einen institutionellen Fonds der ILG Capital. Das Fachmarkt- und Büroquartier am S- und U-Bahnhof Hermannplatz mit 8.320 qm Mietfläche wechselte für 30,8 Mio. Euro den Eigentümer. Hauptmieter in dem 2008 erbauten, dreistöckigem Komplex sind REWE, Netto, dm und Kik. 15% der Fläche sind an Büronutzer, Gastronomie und Arztpraxen vermietet. Die Transaktion wurde käuferseitig durch Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und REC Partners beraten. Verkäuferseitig wurde der Verkauf durch Jebens Mensching Rechtsanwälte, sowie CBRE und CBRE Preuss Valteq begleitet.