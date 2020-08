STERN IMMOBILIEN AG verkauft überwiegenden Teil der Beteiligung am Projekt Zamilastraße

Grünwald: Die Bavaria Real Estate Development GmbH & Co. KG, an welcher die STERN IMMOBILIEN AG mittelbar einen Anteil von 30% hält, hat 89,9% der BANDURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG an einen institutionellen Investor veräußert. Die BANDURA ist Eigentümerin des Projektes Zamilastraße 27 in München-Riem. Das Projekt hat eine Grundstücksfläche von mehr als 29.000 qm. Der Verkauf wurde auf Basis einer Bewertung des Gesamtprojekts im obersten zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen.