STRABAG Real Estate plant modernen Büro Campus in Hannover Bothfeld

Hannover: In Bothfeld, direkt an der Hauptverkehrsader Podbielskistraße, in unmittelbarer Nähe zur HDI Versicherungszentrale, wird STRABAG Real Estate (SRE) ein modernes Büroensemble mit knapp 40.000 qm BGF errichten. Derzeit steht auf dem rund 20.000 qm großen Grundstück ein nicht mehr sanierungsfähiger Bürokomplex aus den 70er Jahren. Da die Neubebauung zugleich eine optische Aufwertung des architektonisch heterogenen Viertels bewirken soll, erarbeiteten die Stadt Hannover und Bauherrin SRE gemeinsam ein städtebauliches Konzept, das künftig drei Baukörper vorsieht.