“Swiss Life Living + Working” kauft Waldstadt Center in Potsdam

Potsdam: Die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat mit Unterstützung der Corpus Sireo Real Estate GmbH das Waldstadt Center am Moosfenn 1 für den Offenen Immobilienfonds „Swiss Life Living + Working“ erworben. Verkäufer des Objektes sind Fonds, die vom globalen privaten Investmentmanager Partners Group in Zusammenarbeit mit Arax Properties Ltd verwaltet wurden. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 40 Mio. Euro.

Das Fonds-Portfolio ist damit auf 17 Objekte gewachsen, wovon fünf der Nutzungsart Einzelhandel zuzuordnen sind. Das Fachmarktzentrum wurde 1995 erbaut und 2015 umfassend modernisiert. Die vermietbare Fläche umfasst rund 13.500 qm. 210 kostenfreie Parkplätze befinden sich direkt vor dem Center. Es ist vollständig vermietet, die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit beträgt rund neun Jahre. Ankermieter sind unter anderem Kaufland, Rossmann und KiK.

Die Einzelhandelsflächen befinden sich ausschließlich im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudekomplexes mit dem Ankermieter Kaufland auf einer Fläche von circa 7.400 qm. Im 1. Obergeschoss sind ein Fitnessstudio, eine Tanzschule und Büroflächen ansässig.

Mit rund 10.800 qm nimmt der Einzelhandel die größte Mietfläche im Objekt ein. Weitere rund 1.300 qm sind für Büroflächen vermietet, der Freizeitbereich umfasst nochmals rund 1.280 qm. Insgesamt sind 36 Mieteinheiten im Objekt, darunter diverse Dienstleistungsangebote wie eine Änderungsschneiderei, ein Optiker und eine Apotheke.

JLL hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt.