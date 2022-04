Talyo. Property Services erhält Management-Mandat in Leipzig von KGAL

Leipzig: Talyo. Property Services hat ein weiteres Mandat der KGAL erhalten.

Talyo übernimmt für KGAL das kaufmännische und technische Property Management für ein Portfolio in Leipzig. Es umfasst 227 Wohn- sowie in 14 Gewerbeeinheiten. Sie befinden sich in zum einen in der Friedrich-Ebert-Str. 14/16, der Max-Liebermann-Str. 49-57 und im Quartier „Siebengrün“ in Leipzig-Gohlis. Bei letzterem handelt es sich um die ehemalige Theodor-Körner-Kaserne, die bis 2013 in ein Wohnquartier umgestaltet wurde und zum Teil unter Denkmalschutz steht. Andere Wohnungen des Portfolios, das insgesamt auch 288 Pkw-Stellplätze beinhaltet, sind in der Rosa-Luxemburg-Str. 6 in Leipzig Zentrum-Ost angesiedelt.