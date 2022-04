Talyo. Property Services übernimmt Property Management des „BE MAX“ in Berlin

Berlin: Talyo. Property Services übernimmt für LUWIN Real Estate das technische und kaufmännische Property Management des „BE MAX“ im Ortsteil Schmargendorf, der zum Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gehört. Das Projekt ist Bestandteil des MAXIMILANS QUARTIER, dessen Fertigstellung unmittelbar bevorsteht.

Beim „BE MAX“ bei handelt es sich um eine Wohnprojektentwicklung in Berlin, die LUWIN Real Estate im Rahmen eines Forward Deals 2019 angekauft hat.

Das Wohnensemble an der Forckenbeckstraße besteht aus neun miteinander verbundenen Häusern sowie einem freistehenden Objekt an der Nordseite des Areals. Es umfasst insgesamt 253 Wohnungen und eine Gewerbefläche mit ca. 250 qm. Außerdem stehen den Bewohnern Pkw-Stellplätze in der zum Objekt gehören Tiefgarage zu Verfügung.

Talyo wird das „BE MAX“ von der Unternehmenszentrale in Berlin aus betreuen.