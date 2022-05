Talyo. Property Services übernimmt Property Management von Artikel-8-Fonds-Immobilien

Berlin: Talyo. Property Services hat ein Mandat über drei Immobilien von MPC Capital erhalten. Sie sind Bestandteil des von MPC Capital initiierten Fonds „ESG Core Wohnimmobilien Deutschland“. Der Fonds gehört zu den ersten Finanzprodukten in der Asset Klasse Immobilien in Deutschland, der nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zugelassen worden ist und somit als besonders nachhaltig gilt.

Bei den Objekten handelt es sich um drei Immobilien in den Metropolregionen Frankfurt (Bad Nauheim) und Hamburg (Pinneberg) sowie in Münster mit insgesamt 113 Wohneinheiten mit ein bis vier Zimmern und einer Gesamtwohnfläche von ca. 7.800 qm. Das Objekt in Münster verfügt zudem über eine Gewerbeeinheit. Alle drei Objekte sind mit insgesamt 123 Pkw Stellplätzen in den Tiefgaragen sowie den Außenbereichen ausgestattet. Es ist bereits geplant, das Portfolio zum ersten Quartal 2023 zu erweitern.