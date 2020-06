TAMAX erwirbt Bürogebäude mit der Außenstelle des Bundezentralamts für Steuern in Schwedt/Oder

Schwedt: TAMAX erwirbt eine Gewerbeimmobilie in Schwedt/Oder mit einer Grundstücksgröße von 14.000 qm und baut damit das Engagement und Bestandsportfolio in der Uckermark weiter aus. Nutzer der voll vermieteten 2.700 qm großen Fläche ist eine Außenstelle des Bundeszentralamts für Steuern, die diese von dem Mieter, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, zur Verfügung gestellt bekommt. Eine Erweiterung der Fläche wird aktuell geprüft. TAMAX erwarb die Immobilie von einem lokalen Immobilienunternehmen, bei deren Verkauf die Essener Firma RALPHHAGEDORN GmbH & Co. KG. vermittelnd tätig war.