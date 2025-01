Tattersall Lorenz sichert sich Property Management Mandat von Union Investment für 17 weitere Objekte

Berlin: Die Tattersall Lorenz Immobilienmanagement GmbH wurde mit der Verwaltung von 17 Objekten mit 254.600 qm Fläche und einem jährlichen Mietvolumen von 62,3 Mio. Euro Nettokaltmiete, des deutschen Immobilienportfolios von Union Investment beauftragt. Das durch Tattersall Lorenz betreute Portfolio für UI steigt damit auf 61 Objekte an.

Das neue Mandat erstreckt sich über 10 Städte im gesamten Bundesgebiet und die Assetklassen Büro, Hotel und Einzelhandel. Zu den Objekten zählen u.a. das CityQuartier DomAquarée und der Pergamon-Palais in Berlin, das Europahaus in Leipzig, der Hofgartenpalais in Düsseldorf und das „Caro & Selig“ am Tegernsee.