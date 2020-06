Taurecon vermietet Hotelfläche im Quartier Heidestrasse an Althoff Hotels

Berlin: Das Quartier Heidestrasse wächst Stück für Stück in die Höhe. Damit steigt auch die Zahl der Vertragsabschlüsse für die Nutzungen des Mischquartiers. Für die Hotelflächen des Teilprojekts QH Spring wurde zwischen Taurecon Real Estate Consulting und Althoff Hotels ein Mietvertrag unterzeichnet. Althoff Hotels wird damit in Berlin ihr zweites Hotel der Design & Lifestyle Marke URBAN LOFT eröffnen. Es wird auf gut 5.700 qm Gesamtfläche 180 Zimmer bieten. Das Quartier-Hotel in unmittelbarer Nähe zum Berliner Hauptbahnhof soll zwischen dem vierten Quartal 2021 und April 2022 übergeben werden. Der Mietvertrag läuft über 20 Jahre mit der Option auf zweimalige Verlängerungen über je fünf Jahre. QH Spring umfasst insgesamt circa 27.800 qm BGF. Der Entwurf stammt von dem Büro CKRS Architekten. Das Quartier zählt zu den großen Projektentwicklungen der Stadt. Hier entsteht auf rund 8,5 Hektar Fläche ein lebendiges, urbanes, digitales und nachhaltiges Quartier, in dem sich alle Formen des modernen Arbeitens, Lebens und Wohnens miteinander vereinen lassen.